Bakan açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de, çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulunuyor. Kabaca 500 hektarlık alanın yandığını söyleyen Pakdemirli, yangının neden çıktığının hala belirlenemediğini söyledi.

Pakdemirli, Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine helikopterle yangına müdahale edilmesine ilişkin, "Hava araçlarının ne yazık ki istenen teknik kabiliyetleri sınırlı. Uçmak isteyenler varsa buyursunlar uçsunlar. Personelimiz bu uçakları güvenli bulmuyor." ifadelerini kullandı.

"YANGINA MÜDAHALE EDECEK BİR UÇAK FİLOSU YOK"

Pakdemirli yangını söndürmede uçakların kullanılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin şöyle konuştu: "Uçak kullanılır mı helikopter kullanırlır mı konularının konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak 4 ton, helikopter 2.5 ton su alıyor. Ancak uçakların yangını hedef almaları daha zor. Yani helikopterlerin yangında doğru hedefe, doğru mktarı atmakla ilgili artısı var. Helikopterler göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın deniz yoluna ihtiyacı var 2.2 km'lik. Belki burada kullanabilirsiniz. Uçak yangınlarda kullanılabilir mi kullanılır. Biz bunlarla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bugünkü şartlar itibariyle Türk Hava Kurumu'nun 6 tane uçağı var, 3'ünde motor yok, 3'ünün faal olduğu söyleniyor, birinin faal olmayacağını var saymak lazım. Sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir ring kurma durumu maalesef yok.. Bugün itibariyle Türkye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. Gazetelerde 20 tane THK filosu olduğu söyleniyor. Böyle bir durum ne yazık ki yok."

"ORMANLAR İMARA KONU EDİLEMEZ"

Pakdemirli, yanan alanların imara açılacağı iddiaları ile ilgili olarak ise, "Anayasa şunu der: Orman alanları imara açılamaz. Ama bunlar üzerinden siyasi rant üretmeyi kesinlikle doğru bulmuyorum. Devlet ormanları imara konu edilemez. Bana bir tane örnek göstersinler. Yanan ağaçlarla ilgili bir hassasiyet var bundan memnunuz. Yanan alanları rehabilite etme konusunda en kısa zamanda girişimde bulunacağız" diye konuştu.

"YANGINLA İLGİLİ BULGUMUZ YOK"

Bakan Pakdemirli yangının çıkış nedenine ilişkin ise, "Yangınla ilgili bir bulgumuz yok ama biz bu yangınla uğraşırken Bademler Köyünün kuzeyinde üç ayrı noktada yangın başladı. Bunları iyi niyetli gördüğümü söyleyemem" dedi.

SERTEL: THK UÇAKLARI ARIZALI DİYEN BAKAN GERÇEĞİ SÖYLEMİYOR

Üç gündür söndürme çalışmaları devam eden İzmir yangınıyla ilgili açıklamalar yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel bakanlığın saatlik ücreti 100 bin lirayı bulan uçakları yüksek maliyetlerden dolayı kiralamadığını savundu. Sertel, “Gazeteci titizliğiyle araştırdım. Tarım ve Orman bakanı ‘Uçaklar arızalı’ dedi. Sayın bakan ne yazık ki gerçekleri söylemiyor. THK’nın altı uçağından beşi Ankara’da. Uçakların biri de şu anda İzmir’in Menderes ilçesinde. THK yetkilileri uçaklarda arıza olmadığını söylüyor.” dedi.

"UÇAK ARIZALI' DİYEN BAKAN İSTİFA ETSİN"

THK uçaklarının neden kullanılmadığına ilişkin soru önergesi de verdiğini belirten Sertel, THK yetkililerinden resmi bir açıklama beklendiğini söylerken Pakdemirli’ye istifa çağrısı yaptı.

Sertel açıklamasına şöyle devam etti: “Yaptığım araştırma sonucuna göre; yangın uçağının bir saatlik kira bedeli 100 bin TL civarında. Ancak uçaklar yangın söndürmede Helikoptere göre çok ve köpük sistemini kullanıyor. Uçakların maliyeti yüksek diye kiralamaktan kaçınan zihniyet ormanların göz göre göre yanışını seyrediyor. Geçmişte Yunanistan’da ki yangına ‘Uçaklarımızla yardım edelim’ diyenler İzmir’in ormanlarının yanışında yeterli duyarlılığı göstermediler. THK yetkilileri çıksınlar ve açıklama yapsınlar. Uçaklarında arıza olmadığını açıklasınlar. Ve ‘Yangın söndürme uçakları arızalı’ diyen bakan gereğini yapsın istifa etsin.”