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Bakan Akar açıkladı: 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından cuma saat 17.40’ta Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe Yıldırım’ operasyonları başlatıldı.

TSK’ya ait yerli İHA ve SİHA’ların da kullanıldığı operasyonda PKK’lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Operasyondaki son gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etiketler hulusi akar operasyon mehmetçik terör terörist pkk
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