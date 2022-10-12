Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Brüksel'deki NATO Karargahı'ndaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konuları ele alındı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı’nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi. Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO’daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye’nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı. Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye’nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı. Akar ayrıca Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi. ABD Savunma Bakanı Austin de Türkiye’nin katkılarından dolayı Akar’a teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.