SON DAKİKA
KORONAVİRÜS TESTİNE FAZLADAN PARA ÖDEYENLERE PARASI İADE EDİLECEK!
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Kasım 2020 21:15

Bakan Akar'dan ABD'ye mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'yle ilişkilerinde bazen iniş ve çıkışlar olmasına rağmen 'zorlukların üstesinden gelinen uzun bir işbirliği geleneği' olduğunu ve iki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan'da çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını söyledi.

Bakan Akar'dan ABD'ye mesaj
A+ A-

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Joe Biden'ın başkan seçildiği ABD'yle ilişkilerini değerlendirdi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlanan Akar, iki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirterek, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var" dedi. 

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye , abd , amerika , bakan , savunma bakanı , hulusi akar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM