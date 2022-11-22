Bakan Akar'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Tehdit gelirse kullanırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim terörle mücadele konusunda operasyon yapmamız için gerçekten ama gerçekten hiçbir suni gerekçeye ihtiyacımız yok. İstiklal Caddesi’nde 'şu oldu, bu oldu.' Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz başından beri söylüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, “Büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bu asil milletin, nüfusun hiçbir ayrım yapmaksızın 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlayacağız. Tabii ki güvenlikçi olacağız. Bu hiçbir taraftan özgürlüklere mani değil. Konuşmamın nihayetinde dikkat buyurun” diye konuştu.

“BİZİM TEK DERDİMİZ TERÖRİSTLER”

Pençe Kılıç Hava Harekâtı Operasyonlarına ilişkin gelen soruları yanıtlayan Bakan Akar, “Bizim burada yaptığımız son derece temiz. Bunun dışında bizim talimat vermemiz asla söz konusu değil. Bütün yaptığımız faaliyetler, 51. Madde, meşru müdafaa, insan hakları. Buna karşı yapılacak. Gerçekten biz bütün insanları seviyoruz. İnancımız da, emir ve talimatlar da yasalarımız da bu. Kimsenin etnik, mezhepsel yapısıyla derdimiz yok. Bizim tek derdimiz teröristler. Yurtiçinde yurtdışında” ifadelerini kullandı.

“HUDUTLARDAN KİMSE GEÇMESİN DİYE GECE GÜNDÜZ KENDİMİZİ YIRTIYORUZ”

“Hudutlar kevgire döndü” cümlesini eleştiren Bakan Akar, “Bu çok zararlı bir kelime. Bunun kullanılmaması lazım. Varsa bir şey bizim görevimiz bu zaten. Hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce burada huduttaki nöbetçilerimiz ‘amca nereye gidiyorsunuz’ dediğinde adam nöbetçiye kızarak ‘ne karışıyorsun. Tarlama gidiyorum’ diyordu. Çünkü evi Türkiye’de tarlası Suriye’de. Şimdi böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar, tedbirler var” diye konuştu.

SADAT’a ilişkin konuşan Bakan Akar, “Milli Savunma Bakanı olarak, bakanlık bünyesi olarak hiçbir ilişkimizin olmadığını kesinlikle söylüyorum. Bu tamamen bizim dışımızda bir hadise. Bunun bilinmesi lazım” açıklamasında bulundu.

“F-16 KONUSUNDA SONUÇLAR GÜZEL”

Bakan Akar, F-16 görüşmelerine ilişkin gelen soruya ise, “F-16 konusunda ihtiyaçlarımızı ilgili kuruluşlarımızla belirledik. Bunlar yabancı askeri satışlar çerçevesinde Amerikalılara müracaatımızı yaptık. Onlarla 3’ü Türkiye’de 1’i ABD’de olmak üzere 4 askeri heyetler arası toplantı yapıldı. Bizim muhatabımız olan ABD askeri heyeti ve onların bünyesinde olduğu ABD Savunma Bakanlığı bizimle yaptığı görüşmede bu tedariki ve modernizasyonu desteklediklerini söylüyorlar. Gayet de güzel sonuçlar geldi. Bu uluslararası bir ilişki. Muhataplarımıza bunun önemli olduğunu, zaman kaybetmemek gerektiğini diğer hususları açık ve net bir şekilde söyledik. Olumlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” yanıtını verdi.

“S-400 YERİNDE VE KULLANILMAYA HAZIR”

S-400’le ilgili gelen eleştirileri de yanıtlayan Bakan Akar, “S-400’lerle ilgili bir problemimiz yok. Biz zamanında NATO üyesi olmaktan dolayı işe başlarken ülkemizin hava savunmasını temin etmek için ABD’den başladık, olmadı. Ne yapacağız? O günkü şartlarda S-400 oldu. S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır. S-400’ün intikal süresi var. İntikal süresi olduktan sonra gittiğin yerde 1 saat içinde her şey hazır. Herhangi bir tehdit geliştiği şekilde bunu götürür ve kullanırız” dedi.



“Bizim terörle mücadelede konusunda operasyon yapmamız için gerçekten ama gerçekten hiçbir suni gerekçeye ihtiyacımız yok” diyen Bakan Akar, “İstiklal Caddesi’nde 'şu oldu, bu oldu' kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz başından beri söylüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Tek yol adalete teslim olmak. Buyurun teslim olun” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.