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  3. 26 Kasım 2018 22:07

Bakan Akar'dan şehit askerlerle ilgili mesaj

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerle ilgili mesaj geldi.

Bakan Akar'dan şehit askerlerle ilgili mesaj
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İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit askerlerler ilgili bir mesaj geldi. 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.' yazısının dikkat çektiği görselde Akar'ın "Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018'de şehit olmuştur. kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajına yer verildi.

İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu yapan helikopter, askeri alana sadece 25 metre kala bir sokağa düştü. Kazada 2’si subay, 2’si astsubay 4 asker şehit oldu, bir çavuş da ağır yaralandı.

İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit, 1 yaralıİstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit, 1 yaralı

Görgü tanıklarından biri “Helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp boşluğa düştü” diyerek kazayı anlattı. Olay yerine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilotların kimseye zarar gelmemesi için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. Kahraman pilotların gayreti ve kaza sırasında sokakta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Hulusi Akar'ın mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlandı.

Akar'ın mesajı şöyle:

"Silah arkadaşlarımız, 26 Kasım 2018'de şehit olmuştur. kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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