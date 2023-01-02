Bakan Akar'dan Türk Donanması'nın gözbebeği TCG Anadolu'ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Marmara Denizi açıklarındaki 'TCG Anadolu' gemisini ziyaret etti. Akar ve komutanlar, deniz kabul testlerindeki gemiye helikopterle indi. Gemiye seyri sırasında, deniz kabul testleri süren Türkiye'nin ilk milli denizaltısı 'Piri Reis' de eşlik etti. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'a 'TCG Anadolu' yazılı gemi şapkası verildi. Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişin brifing alan Akar, incelemelerde bulundu. Akar, komuta kademesi ile geminin savaş harekat merkezindeki incelemelerinin ardından 'havuz' olarak adlandırılan bölümde mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.

'BÜYÜK KAPSAMLI TATBİKATLAR İCRA ETMEKTE'

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Bakan Akar; etki alanının 3 kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu kaydetti. Bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini gerçekleştirdiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir" diye konuştu.

Savunma ve güvenlik konuları ile Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere değinen Akar, "Türkiye olarak devamlı diyalogdan, barıştan yana olduğumuzu iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemlerimizi çözmek istediğimizi her fırsatta muhataplarımıza söylüyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve NATO'daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, "Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, "Her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına dikkat çeken Akar, "Hilelerini artık herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz" dedi.

'YAPTIĞI TEK İŞ AĞLAMAK'

Türkiye'nin söylemlerinin hukuksal gerçekliklere, somut verilere dayandığını belirten Akar, "Buna rağmen bir sonuç alınamamasının Yunanistan kaynaklı birçok sebebi var. Yunanistan'da şu anda birçok skandal var. Dinleme skandalı, göçmen skandalı, yolsuzluklar var. Bununla birlikte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de başaramadığı, beceremediği ve Yunan kamuoyunun da fark ettiği başarısızlıkları var. Bütün bunları örtmek için Türkiye ile gerginliği artırmaktan medet umuyorlar. Fakat gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin mümkün olmadığını, saptırmaların da kar etmediğini görmelerini istiyoruz. Yunanistan'daki bazı belirli siyasilerin, askerlerin yaptığı tek iş ağlamak. Devamlı ağlayarak şoveniz politikalarını götürmeye ve tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yolu olmadığını da herkes görmeye başladı. Yunan halkı da kendi kaynaklarının bu bazı siyasiler tarafından nasıl har vurup harman savrulduğunu ve refahlarının nasıl tahrip edildiğini görmeye başladı. Bunlarla birlikte Yunanistan'daki bazı aklıselim siyasiler, akademisyenler, emekli askerler, büyükelçiler, vatandaşlar buradaki oyunu görmeye başladı" diye konuştu.

'TÜRKİYE TEHDİT DEĞİL'

Bazı Yunan siyasilerin, Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren açıklamalarına tepki gösteren Akar, "Türkiye kimseye tehdit değil güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları lazım" dedi.

Türkiye'nin diyalog çağrılarının zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini belirten Akar, "Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri içinde Ege'deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasından söz ediyoruz ancak bunun yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Akar, 3'üncü tarafların olaylara objektif yaklaşmasının önemini belirterek, "Duygusal, ön yargılı şekilde taraf olmayın, adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Kıbrıs konusunu 'milli mesele' olarak nitelendiren Akar, "Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız 2 devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir" diye konuştu.

Etkin, caydırıcı ve sayın silahlı kuvvetler için yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Türkiye'nin milli piyade tüfeklerini ve tüm hafif silahları, çok namlulu roketatarları, fırtına obüsleri, İHA, SİHA, TİHA'ları, ATAK helikopterleri, fırkateynleri ve savaş gemileri ile akıllı hassas mühimmat ve füzeleri tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldiğini dile getiren Akar, "Önümüzde çetin yollar var, bunu biliyoruz. O yolları da geçerek Silahlı Kuvvetler'imizin ihtiyacı ne varsa bunları yerli ve milli şekilde karşılayacak düzeye geleceğiz. İnşallah yakın bir zamanda tankımızı da uçağımızı da motorumuzu da yapacağız. Başaracağız, buna inanıyoruz" diye konuştu.

Geminin inşasında görevli personel tarafından alkışlanan Bakan Akar, "Asıl bizim sizi eserinizden dolayı alkışlamamız lazım" diyerek, çalışanları tebrik etti; komutanlar ile birlikte alkışladı. Akar, çalışanların ve gemi personelinin yeni yılını da kutladı.

TCG ANADOLU

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi özelliğine sahip çok maksatlı amfibi gemi 'TCG Anadolu'nun ilk sac kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle 30 Nisan'da yapıldı. 1 Temmuz 2020'de başlayan liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de geminin deniz kabul testleri başladı. İlk helikopter konuşlanmasının 17 Kasım 20222de yapılan geminin bu senenin ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemide yerli savaş yönetim sistemi 'Advent' kullanılıyor. Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip

DHA