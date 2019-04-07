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  3. 07 Nisan 2019 14:03

Bakan Albayrak 10 Nisan'da reform paketini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna açıklayacak.

Bakan Albayrak 10 Nisan'da reform paketini açıklayacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Albayrak söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla paylaşacak.

Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

AA

berat albayrak , reform paketi
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