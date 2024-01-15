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Bakan Bak'tan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel açıklaması

Bakan Bak'tan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili yaptığı açıklamada "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarını destekler nitelikte olan bileğindeki yazıyı kameralara gösteren Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel’ın saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrıldığının duyurulması üzerine X hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur” ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan bak açıklama israil
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