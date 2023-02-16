Bakan Bozdağ deprem soruşturmasında son durumu açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmalarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır ilimizde 1 bina hariç yıkılanların tamamındaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bir binada ise çalışmaların sonuna gelinmiştir. Bugüne kadar enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan 397'si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkmıştır. Halen hastanelerimizde 39 kişi tedavi edilmektedir. Bugüne kadar deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan her bir insanımızın barınma ihtiyacını karşılamak için geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Diyarbakır merkezde önemli bir bölüm binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM NE?

Binaların denetimlerinde sorumluluğu olanların tespiti, defin işlemlerinin büyük bir titizlikle sürdürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bölgeye çok sayıda gönüllü savcı görevlendirmiştir. Adli Tıp Kurumumuz da görevlendirmeyi gönüllüler üzerinden yapmaktadır.

Binaların müteahhitleri, belediyedeki meshuller, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olanlar ayrımı olmaksızın soruşturulmaktadır. Sadece müteahhitler değil ilgili herkes soruşturuluyor. Bütün bu sorumlulara dair savcılıklarımız tarafından resen soruşturmalar başlatıldı. Deliller titizlikle toplanıyor. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen her türlü iddia da titizlikle değerlendiriliyor. Sorumlular yargı önünde hesap verecek. Adalet terazisinde tartılacaklar.

54 KİŞİ TUTUKLANDI, 245 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bunların zaman aldığını herkesin bilmesi lazım. Kimle sorumlu kimler kusurlu bunların tespiti zaman alacaktır. Deprem soruşturmaları için özel ekipler kuruldu. Bugüne kadar 245 kişi hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişi sayısı 7.

"DELİLLER TOPLANMADAN HİÇBİR ENKAZ KALDIRILMAMAKTADIR"

Delillerin toplanması da dahil adli işlemlerin gecikmemesi için 478 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 600 bilirkişi de sahada. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Ayrıca deliller enkaz kaldırma çalışmalarına engel olmadan alınmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin delil karartmaya gücü yetmez. Bir aksama, savsama söz konusu değildir. Aksini iddia eden bunun delilini ortaya koymalıdır.