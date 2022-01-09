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Bakan bu sözlerle duyurdu: ''Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor''

Bakan bu sözlerle duyurdu: ''Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor''

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattındaki terör saldırısı ile ilgili, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Etiketler hulusi akar şehitler pkk terör terörist tsk msb operasyon
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