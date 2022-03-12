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Bakan canlı yayında Karadeniz doğalgazı için tarihi açıkladı

Bakan canlı yayında Karadeniz doğalgazı için tarihi açıkladı

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu ve 540 milyar metreküp olduğu açıklanan doğalgazın Türkiye'de kullanıma başlayacağı tarihi açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Son dönemde enerji konusunda yaşanan gelişmelerden, Türkiye'nin içerisinde yer alması beklenen iş birliklerine kadar birçok önemli konuya değinen Sönmez, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili de önemli bilgiler verdi.

 "YENİ GEMİ SON TEKNOLOJİ OLACAK"

Türkiye'nin gemi envanterine katılması beklenen 4. sondaj gemisi hakkında konuşan Sönmez, "Elimizde 3 adet Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerimiz var. 6. nesil gemiler. Yeni teknolojiler anlamında söylüyorum. Biz onları aldık güncelledik. Yeni teknoloji haline getirdik. Bu yeni gemi ise en son teknoloji. Büyüklük anlamında çok farklılık yok. Şu anda henüz o gemiyle alakalı görüntü gelmemiş olabilir" dedi.

"KARADENİZ DOĞAL GAZI 2023'TE BAĞLANACAK"

Karadeniz'deki doğal gazla ilgili çok merak edilen soruya da yanıt veren Bakan Sönmez, şöyle konuştu: "4. gemiyi Güney Kore'den aldık. Birbirine özellikleri açısından yakın olmasının daha iyi. Ekibimizin kullanma kabiliyeti gelişir hem de yedek parça açısından rahat edersiniz. Yeni gemi tamamen tam bağımsız bir çift kule. Mavi vatan diye isimlendirdiğimiz sularımızda çalışmaya hazır. Karadeniz doğal gazı 2023'te sisteme bağlanacak. Bu gemimizin de nerede faaliyet göstereceğine gelince bakacağız."

 

 

Etiketler doğalgaz karadeniz karadeniz doğal gazı rezerv Türkiye
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