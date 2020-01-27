Bakan Çavuşoğlu bir aylık maaşını bağışladı

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın Elazığ için düzenlediği yardım kampanyasında Türkiye tek yürek oldu. 50 milyona yakın bağış toplandığı programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da telefonla katılarak bağışta bulundu.

"MİLLETİMİZİ TEMSİL ETMEK BİZİM İÇİN ŞEREFTİR"

Böylesine anlamlı bir kampanya başlattığı için Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, "Böyle bir milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Her zaman ihtiyaç olduğu zaman birlikte beraberlik içerisinde olmayı başaran bir milletin ferdi olmak bizim için onurdur. Milletimizi temsil etmek bizim için şereftir.Milletimizin bu cömertliği sayesinde de dünyada insani yardımda birinci sıradayız. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert milletiyiz.Milletimiz yine bu cömertliğini Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan depremden sonra oradaki kardeşlerimize yardım eli uzatarak gösteriyor. Devletimizde tüm kurumlarıyla elinden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edecek" dedi.

"1 MAAŞIMI BU KAMPANYAYA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Kampanyaya eşiyle birlikte destek verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Sizlerin başlattığı bu kampanya çok anlamlı. Dolayısıyla bende sizin bu kampanyanıza destek olmak için bağlandım. Kampanyanıza sembolikte olsa katkı yapmak istiyorum. 1 maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. 26 bin TL maaşım. Eşim Hülya hanımda yanımda oda bir maaşını kampanyanıza bağışlıyor" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ depremi için rekor bağış !