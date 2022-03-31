Bakan Çavuşoğlu iddialara yanıt verdi: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?

80 Ukrayna'nın "Türkiye'nin garantör olmasını istiyoruz" talebinin ardından Türkiye'nin garantörlük kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgeye yönlendireceği iddia edileceği iddialarına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, barış için bir kez daha Türkiye umudu doğmuş ve iki ülkenin müzakerecileri İstanbul'da bir araya gelmişti. Müzakerelere ise Ukrayna tarafının talebi damga vurdu.

Ukrayna heyetinden müzakere sonrası yapılan açıklamada, "Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yeni sistemde, İsrail, Polonya, Kanada ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenlik garantörleri arasında olması belirtilirken, "Ukrayna, Türkiye'yi ana güvenlik garantörlerinden biri olarak görmek istiyor" denildi.

"TSK UKRAYNA'YA GİDECEK" İDDİASI

Ukrayna heyetinin bu açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, çeşitli mecralarda "Türkiye garantör olursa, TSK otomatik olarak Ukrayna'ya gidecek" şeklinde iddialar ortaya atıldı.

ÇAVUŞOĞLU: DOĞRU DEĞİL

İddiaların yoğunlaşmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuya açıklık getirdi. TSK'nın Ukrayna'ya gideceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR"

Türkiye'nin otomatik olarak asker göndereceği iddialarının gerçek dışı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yorumlara bakıyoruz, Türkiye otomatik olarak güç gönderecek diyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin asker göndereceği bugün bir gazetede yazıyor. Yok öyle bir şey. Ukrayna güvenlik garantisi istiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MASADA OLMASI İKİ TARAFIN DA TALEBİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde: "İki önemli toplantıya ev sahipliği yaptık. Görüşmelerde geçici, kalıcı bir ateşkes ve barışa ne kadar yaklaşıldı? Türkiye'nin masada olmasını iki tarafın da istemesi dengeli politikamızı gösteriyor. Türkiye yapabileceklerini ve yapamayacaklarını söyledi. Kolay bir durum ile karşı karşıya değiliz. Dünya kolay bir durum ile karşı karşıya değil. Ciddi bir tehdit var ortada. Dünyanın aldığı tedbirler var, Ukrayna'nın beklentileri var. Masada samimi olarak çaba sarf eden ülke Türkiye'dir. İki bakanı bir araya getirmemiz, daha sonra Belarus'ta müzakere eden taraflarla günlük temaslarımızın sürmesi, Moskova ve Lviv'i ziyaret etmemiz, İstanbul'da bu müzakerecileri bir araya getirmemiz... En anlamlı sonuç İstanbul'da elde edildi. Ukrayna tarafsız politikaya hazır. Güvence istiyor. Ne konuşuluyor, Donbas ve Kırım'ın statüsü ne olacak. Karar verici olan kim, liderler.

"ÖNCE BAKANLAR SONRA LİDERLER BİR ARAYA GELİR"

Siz video konferanslar ile görüşüyorsunuz. Artık bu işi bir yerde buluşarak neticeye ulaştırmanız lazım dedik. Artık kararlarını aldılar. Ukrayna Türkiye de olsun istiyordu. Putin de Cumhurbaşkanımızı aradı, heyetimi İstanbul'a gönderiyorum dedi. Ciddi konuları kim müzakere edecek, Dışişleri Bakanları bir araya gelecek, bunları paraflayacaklar. Sonra liderler bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Lavrov ve Kuleba'ya dün elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Böyle bir toplantıya iki taraf da hazır olursa Kuleba gelmek istediğini söyledi. Ukrayna tarafı güvenlik garantileri konusunda Rusya'ya yazılı metin iletti. Ukrayna tarafı da metni Putin'e götüreceğini söyleyerek aldı. Ev sahibi olarak kolaylaştırıcı ve dürüst bir müzakereci olarak net bir tarih veremeyiz. Ayaküstü sohbetlerde 2 hafta içinde daha üst bir görüşme olabileceğini söylemişlerdi.

"BİZ İKİ TARAFA DA KORİDOR AÇILMASINI İSTİYORUZ"

16 bin 600 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Otobüslerimiz sürekli sahada bekliyor. Koridor açılırsa vatandaşlarımızı hemen çıkaracağız. Burada Tatarlar var, Türkmen kardeşlerimiz var, Azerbaycanlı kardeşlerimiz vardı. Bizim 30 vatandaşımız kaldı. Ülkenin tamamında refakatçileri ile birlikte 90 vatandaşımız var. Ukraynalıların Rusya tarafına gitmesi söz konusu değil. Ama Rusça konuşan, oraya gitmek isteyen varsa onu da engellememek lazım. Biz iki tarafa da koridor açılmasını istiyoruz. İnsanlar istedikleri tarafa gidebilmeli. Biz bu konuda çok çaba sarf ettik. Tahliye koridorları açılmadan önce bile konvoylara ateş açıldı. Çok tehlikeli bir durum.

"MSB VE ASKERLERİMİZE GÜNLÜK BİLGİ GELİYOR"

Ukrayna hava sahası şu an kapalı. Ukrayna'da hava indirme olmasın diye mayınlarla falan önlem almış. Bunları temizlemek kolay. Hava sahası açılmalı. İki taraf ile de temastayız. Uçaklarımız için bir risk yok. MSB ve askerlerimize günlük bilgiler geliyor.

"RUSYA'NIN GARANTÖRLÜĞE KARŞI ÇIKTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Mutabakat çıkmadan kesin yorum yapmak doğru değil. Rusya'nın Batılı ülkelerin garantörlüğüne karşı çıktığı da doğru değil. Ukrayna P5 ve Türkiye ile Almanya. P5'in içinde Rusya'nın kendisi de var. Fransa var, İngiltere var, Çin de var. Rusların karşı çıktığına dair bir açıklaması oldu mu? Hayır. Kanada, İsrail, İtalya da Ukrayna tarafından zikredildi. P5 artı Almanya ve Türkiye, ilaveten Kanada'da var. Rusya ile Kanada'nın ilişkileri iyi değil. Ukrayna ile ilişkileri ise çok iyi. Bu ülkelerin ismi zikredildi. Gönüllü katılmak isteyen ülkelere de bunun açık olduğu söylendi. Ukrayna, ben NATO'ya üye olmayacağım ama benim güvenliğimin garanti edilmesi lazım diyor. Ukrayna, P5 ülkeleri olsun diyor."