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Bakan duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Bakan duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde 3 hafta boyunca sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7.628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. #ALO174" dedi. 

Etiketler ibrahim yumaklı gıda denetimi
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