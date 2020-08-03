Bakan Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayıyla ilgili sert açıklama

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk Çeşme'de kendisi ve 3 kadın arkadaşının, plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Ünlü model yüzünden yaralandığını gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken plaj işletmesi ise iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada güvenlikçilerin otoparkta çıkan bir kavgayı ayırdığı, modelin eve döndükten sonra komşusuyla kavga ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü model güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı