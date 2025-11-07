Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi

  1. Anasayfa
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sosyal medyada Bekir Bozdağ'ın eleştirildiği bir paylaşımı beğenmesiyle gündem oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, son günlerde ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında yapılan eleştirel bir paylaşımı Instagram’da beğenerek dikkat çekti.

Söz konusu gönderide, “Üzüntü taşımıyorum, çocukların ahı kolay çıkmaz” notu yer alırken, Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde 18 yaş altı evlilikleri savunduğunu gösteren bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, “18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini ‘Adalet Bakanı’ sıfatıyla savunmuştu Bekir Bozdağ. Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü.” ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşımı Pervin Ersoy’un beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

