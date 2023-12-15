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Bakan Fidan, Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Bakan Fidan, Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı
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Gazze diplomasisi yürütmek üzere Norveç'in Başkenti Oslo'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temasların ardından dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Bakan Fidan'ın Gazze diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor. Fidan son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç’te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

ATEŞKES MESAJI

Bugün Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.

Etiketler Hakan Fidan bakan norveç
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