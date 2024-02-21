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Bakan Fidan'dan sosyal medyada 'KAAN' paylaşımı

Bakan Fidan'dan sosyal medyada 'KAAN' paylaşımı
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 'KAAN'ın bugün ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden dolayı tebrik mesaj yayınladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gururluyuz. Milli güvenliğimizin teminatlarından biri olacak Milli Muharip Uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk savunma sanayiini, yerli ve milli imkanlarımızı kullanarak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Etiketler bakan fidan kaan
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