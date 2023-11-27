Bakan Fidan'ın İspanya temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu kapsamında İspanya'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na katılmak üzere geldiği İspanya’da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.