Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.'' denildi.

DHA