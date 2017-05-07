Bakan Işık'ın makam aracı düğün için süslendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın 9 yaşındaki oğlu Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Kocaeli kent merkezinde süslenen otomobil, daha sonra Kandıra ilçesindeki Metehan'ın evinin önüne çekildi. Burada mehter takımıyla karşılanan otomobile binen küçük Metehan, aracı bir süre inceledi ve annesi Zeynep Çakal ile fotoğraf çektirdi.

KORUMALAR METEHAN'A ŞEMSİYE TUTTU

Daha sonra korumalar eşliğinde caddede tur atan Metehan, elindeki kumandayı kullanarak bol bol siren sesi çaldı.

Caddede vatandaşları selamlayan Metehan, daha sonra düğünün yapılacağı Prof. Dr. Turan Güneş İlçe Halk Kütüphanesi salonuna geçti.

Yağmur yağdığı için korumaların şemsiye tuttuğu Metehan, salona geçerek kendisine ayrılan sandalyeye oturdu.

Bakan Fikri Işık'ın salona gelmesiyle başlayan düğünde çocuklar bol bol oynadı. Metehan ve annesi Zeynep Çakal'ın oynadığı zeybek, davetlilerin beğenisini kazandı.

Şehidin annesi Harbiye Çakal ve davetlilerle bir süre sohbet eden Bakan Işık, Metehan'a tam altın taktı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın altın taktığı törende, Metehan'a çeşitli hediyeler verildi.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Şehidin eşi Zeynep Çakal, yaptığı açıklamada, Bakan Işık'ın düğünlerine gelmesi ve makan aracını oğluna tahsis etmesinden onur duyduklarını belirterek, "Şehit ailesi olmanın gururu haricinde yalnız olmadığımızı bir kez daha gördük. Hem oğlum Metehan adına hem kendi adıma çok güzel bir etkinlikti. Her şey için teşekkür ederim. Bakan Bey Cumhurbaşkanımız Kocaeli'ne geldiğinde söz vermişti. Sözünü de tuttu." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA 'KONVOY İSTİYORUM' DEDİM"

Metehan Çakal ise kendisine böyle bir düğün yapıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Arkadaşımla birlikte makam arabasına oturduk, yolları izledik. Sonra siren seslerini kumanda ile çıkarttık. Gelince de düğün salonunda çok eğlendik. Cumhurbaşkanımız Kocaeli'ne geldiğinde yanına gitmiştim. Oraya gittiğimde ne istediğimi sorduğunda 'konvoy istiyorum' dedim. Ondan sonra da oldu." şeklinde konuştu.

Düğüne, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, şehit Üsteğmen Serkan Çakal’ın ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Piyade Üsteğmen Serkan Çakal, 23 Şubat 2008'de Hakkari Yüksekova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.