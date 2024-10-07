Bakan Kacır'dan sanayicilere müjde: Yeni uygulama ile yatırımlar hızlanacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde sanayi yatırımlarını hızlandırmak için yeni bir uygulama başlatarak, arsa fiyatlarını kontrol altında tutmayı ve sanayicilerin yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişimini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı olarak bugün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB’de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Geçtiğimiz ay bakanlık tarafından OSB yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağı duyurulmuştu.

Sanayide yatırımları daha da hızlandıracak uygulama bugün yayınlanan ilanla devreye girdi. Buna göre, arsa tahsisi için 133 OSB’de yer alan toplam 20,1 milyon metrekare büyüklüğündeki 1484 sanayi parseli, ön tahsis içinse 6 OSB’de yaklaşık 2 milyon metrekare alanın açıldığı duyuruldu. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye’deki tüm boş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması başlamış oldu. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanması hem de arsa fiyatlarında olası yükselişin önlenmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı ve çevrimiçi gerçekleşiyor.

Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek. Ayrıca 6 OSB’de de 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuluyor. Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması Ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını, hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

PARSELLERDE ÇEVİRİMİÇİ TAHSİS DÖNEMİ

Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parselleri düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrimiçi tahsise açılacak. İlk ilanlar, yatırımcılara; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler tarafından koordineli şekilde duyuruldu.

CNN Türk