Bakan Kasapoğlu: ''Gençlere her ay 1800 TL destek ödenecek''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ayrıca her ay gençlere 1800 lira beslenme desteği verileceğini açıkladı.

Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, 'Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.' dedi.