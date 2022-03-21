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Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları!

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340.61, Ankara'da 541.56, İzmir'de 324.82 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca haftalık vaka sayıları
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