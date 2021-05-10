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Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre İstanbul ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92. Vaka sayısı en yüksek iller ise İstanbul 359,99, Kastamonu 340,08, Tekirdağ 318,48 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU
Haftalık verilere göre; her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89 ve Van'da 71,95'le görüldü.


"KARARLILIĞIMIZ VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEK"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.


GEÇEN HAFTANIN VERİLERİ
İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31), Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04), Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58), Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63), İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14), Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32), Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12)."

 İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021

Etiketler istanbul vaka haftalık vaka sayısı
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