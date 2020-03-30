Bakan Koca ''Hayırlı olsun'' mesajıyla müjdeyi verdi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun."