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  3. 30 Mart 2020 18:18

Bakan Koca ''Hayırlı olsun'' mesajıyla müjdeyi verdi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Bakan Koca ''Hayırlı olsun'' mesajıyla müjdeyi verdi !
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun."

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , fahrettin koca
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