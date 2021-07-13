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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı. İşte vaka sayısı artan ve azalan illerimiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler vaka vaka haritası illere göre vaka
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