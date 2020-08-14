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  3. 14 Ağustos 2020 19:00

Bakan Koca koronavirüs ağır hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden tedbirlere uyulması için çağrıda bulunduktan sonra ağır hasta sayısını açıkladı.

Bakan Koca koronavirüs ağır hasta sayısını açıkladı
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Bakan Koca paylaşımında; Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA"
 

Ağır hasta sayısını açıkladı

Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda "ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı.

 

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