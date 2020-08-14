Bakan Koca koronavirüs ağır hasta sayısını açıkladı

Bakan Koca paylaşımında; Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA"



Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

Ağır hasta sayısını açıkladı

Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda "ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı.