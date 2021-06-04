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Bakan Koca: Nüfusumuzun üçte birinden fazla aşı yapıldı

Bakan Koca: Nüfusumuzun üçte birinden fazla aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Koca, ''Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" dedi.

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca korona aşısı
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