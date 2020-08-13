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  3. 13 Ağustos 2020 22:17

Bakan Koca sitem etti! Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca sitem etti! Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına...
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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım.

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