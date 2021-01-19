Bakan Koca'dan aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı."

Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı. pic.twitter.com/a1u212UR5c — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021

90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama