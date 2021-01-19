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  3. 19 Ocak 2021 22:19

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'de yürütülen koronavirüs aşılama çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı."

90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama

 

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