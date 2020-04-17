Bakan Koca'dan Ercüment Ovalı'ya tepki

Koronavirüs tedavisi için “Dornaz Alfa” ilacını öneren Ovalı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüsün tedavisi için “Dornaz Alfa” ilacını önermesi, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya hesabından “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki, insanların hayatını kurtarabilir." diyen Ovalı'ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.

“İNSANLARIN UMUDU İLE OYNANAMAZ”

Bakan Koca, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." dedi.

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