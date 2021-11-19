Bakan Koca'dan kısıtlama açıklaması: İşte son 24 saatin korona tablosu

19 Kasım güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişi daha hayatını kaybetti.

19 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 749 oldu.

'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.