Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Perşembe 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz." dedi.

"EVİMİZ EN GÜVENLİ KALEMİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun."