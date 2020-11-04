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  3. 04 Kasım 2020 21:16

Bakan Koca'dan virüs uyarısı: Vaka sayısında artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde vaka sayısında artış olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'dan virüs uyarısı: Vaka sayısında artış var
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

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