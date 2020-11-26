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  3. 26 Kasım 2020 22:47

Bakan Koca'dan ''zorunlu karantina'' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan ''zorunlu karantina'' paylaşımı
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Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."

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