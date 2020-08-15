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  3. 15 Ağustos 2020 16:00

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı çaycı meşhur oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından “Bu günlerde bütün mümkünleri düşünelim”, notuyla fotoğrafını paylaştığı çaycı ilçede meşhur oldu.

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı çaycı meşhur oldu
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Bu paylaşımın ardından ilçede herkesin ilgi odağı haline gelen çaycı Mehmet Patan, “Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından çok mutlu oldum. Paylaşımın ardından herkes tebrik ve teşekkür etti. Bende buradan bizi bizden daha çok düşünen Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz yine de örnek olsun diye müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak için kepçeyle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar olarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadelerine yer verdi.

Çay ocağı müşterileri ise kepçeyle yapılan hizmetin daha güvenli olduğunu ifade ederek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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