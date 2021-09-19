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Bakan Koca'ya çok sert eleştiri: ''Sadece bir tweetle...''

Bakan Koca'ya çok sert eleştiri: ''Sadece bir tweetle...''

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sert tepki göstererek "Bugüne kadar 2021 yılında bin 170 tweet atan Bakanımız, sadece bir tweetinde başsağlığı diledi" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bugüne kadar yalnızca bir başsağlığı mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. SES, “Sağlık emekçilerinin değil sorunlarını, ölümlerini dahi görmeyen bir Bakanımız var. Sağlık Bakanı, vefatların hiçbiri için başsağlığı mesajı dahi yayınlamadı” açıklaması yaptı.

SES Ankara Şubesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Koca’nın, Covid-19 pandemisinde bu yıl hayatını kaybeden 137 sağlık çalışanı için yalnızca bir başsağlığı paylaşımı yaptığı vurgulandı.

'BAKANIMIZ, GÜNLÜK ORTALAMA 5 TWEET İLE PANDEMİYİ YÖNETİYOR'

SES’in paylaşımı şöyle:

18 Eylül 2021 tarihi itibariyle 2021 yılında Covid nedeniyle 137 sağlık emekçisini kaybettik. Sağlık Bakanı hiçbiri için başsağlığı mesajı dahi yayınlamadı. Bugüne kadar 2021 yılında bin 170 tweet atan Bakanımız, sadece bir tweetinde başsağlığı diledi; onda da vefat eden sağlık emekçilerinin aşısızlığına vurgu yaptı.
Bakanımız alanda değil sosyal medyada. Sağlık hizmetlerinin sağlık emekçilerinin sorunlarından bihaber Bakanımız, pandemiyi sosyal medyadan yönetiyor. Bakanımız, günlük ortalama 5 tweet ile pandemiyi yönetiyor.

Etiketler fahrettin koca tweet eleştiri ses ankara tepki sağlık bakanı
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