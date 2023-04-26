Bakan Kurum açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasına kaç kişi başvurdu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 20 bin 147 başvuru yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek. En çok başvuru Bahçelievler’den Haydi İstanbul riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim” ifadelerini kullandı. Kampanya hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri “yarisibizden.gov.tr” adresinden yapılabiliyor.