Bakan Kurum’dan 10 soruluk önergeye 2 cümlelik yanıt

Bakan Kurum’dan 10 soruluk önergeye 2 cümlelik yanıt
Güncelleme:

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemi ile verdiği 10 sorudan oluşan soru önergesine bakanlıktan iki cümlelik yanıt geldi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, deprem konutlarının son durumunu 10 soruluk bir önerge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunmuştu.

CHP'li Kış'ın verdiği önergede şu sorular yer almıştı:

"1- 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "1 yıl içinde 319 bin konut" hedefi kapsamında; bugüne kadar toplam kaç konut tamamlanmıştır?

2- Bu 319 bin konuttan kaç tanesi hak sahiplerine teslim edilmiştir?

3- Konutların il bazında (Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Elazığ, Kilis) son durumunu paylaşır mısınız?

4- Hatay özelinde; kaç adet kalıcı konut planlanmış, kaçının inşaatı tamamlanmış, kaç tanesi hak sahiplerine teslim edilmiştir?

5- Deprem konutlarının yapımı için bugüne kadar kamu bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır? İhale bedellerinin il bazında dağılımı nedir?

6- TOKİ aracılığıyla inşa edilen konutlarda kullanılan krediler, maliyetler ve müteahhit firmalar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

7- Konut hak sahipliği başvurularında kaç kişi hak sahibi olamamış, bu başvurulara ilişkin itiraz sayısı nedir?

8- Deprem bölgesinde hâlen konteyner kentlerde veya geçici barınma alanlarında yaşayan depremzede sayısı kaçtır?

9- 2023-2025 yılları arasında deprem konutları için toplam kaç kez ihale yapılmıştır? İhale süreçlerinde iptal edilen veya ertelenen projeler var mıdır?

10- Deprem bölgesinde sosyal donatılar, altyapı ve sağlık hizmetleri açısından planlanan yatırımların mevcut durumu nedir?"

Bakanlık önergeyi 2 cümle ile yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzası ile Kış'ın verdiği soru önergesine yanıt geldi. Bakanlıktan verilen cevapta şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Ekim 2025 tarihi itibariyle teslim edilen konut ve işyeri sayısı 304 bin 836'dır. 2025 yılı sonunda 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedeflenmektedir."

