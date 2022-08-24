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Bakan Nebati duyurdu: Yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası

Bakan Nebati duyurdu: Yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu.

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan nebati twitter
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