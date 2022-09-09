  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada

Bakan Nebati ile esnaf arasındaki ilginç diyalog kamerada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta’da esnafı ziyaret etti. Nebati bir esnafın "50 kuruş, 1 lira, 5 lira madeni para piyasaya salınsın" talebi üzerine “Biraz basalım mı?” diye sordu. Nebati, esnafın "Yağdıralım, ne olacak" sözlerine karşılık "Yağdıralım" diyerek yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Nebati daha sonra esnafla görüştü. Tavuk döner satışı yapan bir esnafla Nebati arasındaki ilginç diyalog kameraya yansıdı.

Esnaf, Nebati’den madeni para talebinde bulundu. Esnaf, “Esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz” dedi.

Bakan Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından çalışan da “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.

Etiketler esnaf vatandaş yağdıralım para demir para nureddin nebati hazine ve maliye bakanı esnafla diyalog
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek büyüdü: İşte son hali...
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
Şarkıcı Tuğba Altıntop kabusu yaşadı! Hastanelik olup, yüzüne dikiş atıldı
Lucescu'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü: İşte olası tahminlere göre yeni maaşlar
Otomobil mezarlığı gibi... Tam 23 araç birbirine girdi!
CHP'li Özgür Özel'den aHaber'e ''ince'' ayar!
Asena'nın son halini gören tanıyamadı
Süper Lig'te transfer fırtınası! Tam 237 transfer yapıldı... İşte tam liste