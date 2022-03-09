Bakan Nebati şimdi de Fransa'ya gidiyor

Kısa bir süre önce İngiltere'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 16 Mart’ta Fransa’da yatırımcılarla görüşmesi bekleniyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre Nebati’ye görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek.

Bakanların gayrimenkul yatırımcılarıyla görüşeceği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı rakamlara göre konut satışları 2022’nin ilk ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 61 düşmüştü.

Nebati daha önce yeni ekonomi modelini anlatmak için Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmiş, Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyleyerek uzun süre gündem olmuştu.



Resmi rakamlara göre Türkiye’de enflasyon şubat itibariyle yüzde 54’44’e kadar ulaşmış durumda.