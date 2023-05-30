Bakan Nebati vatandaşla tartıştı: ''AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı kazandı, bu kadar basit''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı uçaktaki yolcuların arasında rötar yapan uçağın Nebati'yi beklediğini düşünüp "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken Bakan Nebati de "AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı kazandı bu kadar basit" karşılığını verdi.

Ankara-İstanbul arası sefer yapan THY uçağı hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. Uçaktaki yolculardan bazıları rötarın, Bakan Nebati için yapıldığını düşündü.

Hareketli dakikaların yaşandığı anlarda bazı yolcular Bakan Nebati'ye yönelik, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı ve "Otobüs mü bu. Türk Hava Yollarının uçağı burası, yolcu bekliyor, böyle bir şey var mı?" sözleriyle şikayetlerini dile getirdi.

Vatandaşlara tepki gösteren Bakan Nebati'nin de "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı kazandı, bu kadar basit" ifadelerini kullandığı duyuldu.