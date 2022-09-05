Bakan Nebati'ye göre enflasyon hız kesti

ENAG ve TÜİK'ten gelen Ağustos ayı enflasyon veriler 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verilerine ilişkin, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile resmi verilere göre, yüzde 80,21 ile son 24 yılın zirvesine tırmanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun hız kestiğini savunan Nebati, “Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor.

Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."

ENFLASYON 1998'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi enflasyonu açıkladı. TÜİK’e göre Ağustos enflasyonu yüzde 1,46 olurken yıllık enflasyon da 80,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ENAG’A GÖRE YÜZDE 181

ENAG ise ağustos enflasyonunu yüzde 5,86, yıllık enflasyonu yüzde 181 olarak hesapladı.

ENAG'a göre, E-TÜFE ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 181,37 olarak gerçekleşti. Yılbaşından itibaren enflasyon yüzde 91,62 olarak gerçekleşti.

Böylece iki hesaplama arasındaki oran farkı, 100 puanı gördü.