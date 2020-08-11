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  3. 11 Ağustos 2020 20:10

Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken ''Oruç Reis'' paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken ''Oruç Reis'' paylaşımı
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz" ifadesine yer verdi.

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