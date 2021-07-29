Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama: Kontrol altına alınması zaman alabilir

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun bazı kesimlerinde çıkan orman yangınları sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.

Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına değinen Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını bildirdi.

Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." diye konuştu.

Pakdemirli, zarar tespitlerinin devam edeceğine değindi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın hakkında konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." dedi.

BÖLGEDEKİ HASARLAR TESPİT EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede incelemelere katıldığını belirtti.,

Manavgat'taki orman yangınına ilişkin Kurum, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Tüm kurumların yangınla mücadele çalışmasına katıldığını vurgulayan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda." ifadesini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hasarlar hakkında bilgi veren Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı."

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dünden itibaren yangın bölgesinde olduklarını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Yangının çıkış nedenleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Manavgat Antalya'nın değişik bölgelerindeki yangınları değil. Diğer yangınları da takip ediyoruz. Manavgat bölgesi antalyada yangının en yoğun olduğu bölge. Vatandaşlarımızdan 3'ü vefat etti. Hastanede 15 vatandaşımız var. Hayati tehlikeleri yok. 10 entübe vatandaşımızı risk yok ama panik olmasın diye Alanya ve Serik Devlet Hastanelerine yönlendirdik. Yoğun bakımlarda olağanüstü durum yok.

Vatandaşlarımıza yardımları zamanında oluşturmak için lojistik merkez oluşturuldu. AFAD ve Kızılay yardımlarda bulunuyor. 6 bölgede Kızılay sıvcak yemek servis ediyor. Giyecek gfibi ail ihtiyaçlar için muhtarlarla iletişime geçildi. Buradan da duyuru yapmak istiyoruz. Yiyecek dahil her türlü ihtiyacı karşılamak konusunda tedbirlerimizi aldık.

Manavgatta 720 kapasiteli bir yurdumuzu tahsis etmiş bulunuyoruz. Bu yurdumuzda dün gece 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu eşinde dostunda kalıyor. Otelcilerimiz de çalışanlar dahil herkese iletmek için kumanya oluşturdu.

Marmariste bazı otellerimize yakın yerden yangın geçti. Güvercinlikte 2 otelimize yakın yerde var. Ama bu bölgede turizm bölgesinden uzak ama turizmcilerimiz son derece duyarlı.