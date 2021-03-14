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Bakan Selçuk: ''Eleştirilere saygı duyuyorum''

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, lise öğrencilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak" ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak." 

Selçuk, paylaşımında öğrencilerle fotoğraflarına da yer verdi. 

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