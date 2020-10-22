Bakan Selçuk velilerin ''çılgın'' talebini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda çocukların maske takmaması için yazanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocukların maske takmasına ilişkin açıklama yaptı.

Maskenin kullanımının kaldırılması için talepler olduğunu belirten Selçuk, “Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız” dedi.

Selçuk’un açıklamasının tamamı şöyle:

"İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız."

YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde yüz yüze eğitime aşamalı geçiş kapsamında ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yanı sıra, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'in sınıf ve lise 12'nci sınıfların da okullarda yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Açıklamanın üzerine öğrenciler 12 Ekim Pazartesi günü ders başı yapmıştı.

Son olarak Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Kasım’dan itibaren ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı.

Üniversitelere ilişkin durum ise belirsizliğini koruyor.